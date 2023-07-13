مشاهدة مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد بث مباشر اليوم في الدوري الليبي الممتاز 2023

يستضيف ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية، مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس ضمن مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج بلقب الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد اليوم

ومن المقرر ان تنطلق مباراة الاتحاد والاهلي طرابلس ضمن مباريات الجولة الخامسة الأخيرة اليوم عند الساعة الثامنة حسب توقيت ليبيا والتاسعة حسب توقيت مكة المكرمة .

وفي رابع جولات سداسي التتويج من الدوري الليبي الممتاز، تغلب الأهلي طرابلس على أبو سليم بنتيجة (3-1)، على ملعب الطيب المهيري بتونس، بينما تعادل الاتحاد والنصر على أرضية ملعب المنستير بتونس.

ويحتل الاهلي طرابلس المركز الاول بفارق نقطة واحدة عن الاهلي بنغازي، بينما يحتل نادي الاتحاد المركز الرابع برصيد ثلاث نقاط .

وستكون مباريات الجولة الخامسة الأخيرة من دور سداسي التتويج حاسمة في تحديد بطل الدوري الليبي لكرة القدم «دورينا»، حيث انحصرت المنافسة بين فريقي الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي .

وفي وقت سابق، طالب نادي الاتحاد، لجنة الحكام بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بضرورة تعيين أطقم تحكيم دولية من أوروبا خاصة لتقنية الفيديو، في الجولة الأخيرة من سداسي التتويج بالدوري.

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