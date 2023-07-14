الشلماني يحيل فيصل بادي رئيس لجنة تنظيم المسابقات للتحقيق ويوقفه عن العمل

اصدر عبدالحكيم ابراهيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قراراً بإحالة رئيس لجنة تنظيم المسابقات الملكف، فيصل بشير بادي، للتحقيق وإيقافه عن المهام المكلف بها.

وجاء في القرار الصادر عن الشلماني ان سبب الايقاف يأتي على خلفية تصرفات فيصل بادي الغير مسؤولة وتجاوزه للصلاحيات وخروجه عبر الوسائل الاعلامية واثارة الرأي العام بمعلومات مغلوطة.

وبحسب البيان انه ووفقاً لتكليف بادي عضوا بلجنة الاشراف على تنظيم سداسي التتويج فإنه يتطلب منه، عدم تجاوز الصلاحيات المكلف بها.

وكان رئيس لجنة المسابقات فيصل بادي أكد في تصريحات تلفزيونية انه لن يعتمد نتائج الجولة الخامسة من سداسي التتويج، وأنه تم تأجيل مباريات الجولة الخامسة و الاخيرة من سداسي التتويج لمدة 72 ساعة.