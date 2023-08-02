بالصور.. ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة في غدامس

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عن ترتيبات أمنية واسعة لتأمين اجتماع الحكومة في غدامس، وسط انتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية بمداخل ووسط المدينة.

وأضافت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي وصل مدينة غدامس، مساء اليوم الأربعاء، للوقوف على آخر الاستعدادات الأمنية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الوزراء.

ونشرت الوزراة صورًا لانتشار أمني مكثف للدوريات الأمنية التابعة للقوة المشتركة من الأجهزة والإدارات الأمنية داخل مدينة غدامس، ضمن خطة وزارة الداخلية لتأمين الاجتماع.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الداخلية وصول قوة مشكلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية إلى غدامس لتنفيذ المهام المكلفة بها في تأمين اجتماع الحكومة.