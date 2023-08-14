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#فيديو| دبابة تد. هس سيارة أحد المواطنين في طريق الشوك

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#فيديو| دبابة تد. هس سيارة أحد المواطنين في طريق الشوك، خلال عملية التحشيدات المـ.ـسلحة على خلفية اختـ.ـطاف محمود حمزة آمر اللواء 444. #الساعة24 #ليبيا

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة وتوترات امنية وتحشيدات عسكرية كبيرة عقب قيام قوات جهاز الردع باختطـاف العقيد محمود حمزة آمر اللواء 444 قتال من مطار معيتيقة الدولي.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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