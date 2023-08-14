بيان لجهاز الردع بشأن احداث جنوب طرابلس

#عاجل| قوة الردع الخاصة، في بيان لها: نأسف على ما يشهده جنوب العاصمة من تصعيد عسكري أثار الذعــ.ـر والهلــ.ـع بين أوساط المدنيين.

– بيان الردع: لم نشرع في اتخاذ أي إجراءاتٍ خارج إطار القانون، أو خارج الصلاحيات الموكلة إلينا بأوامر من الجهات ذات العلاقة.

– بيان الردع: عملية إيقاف محمود حمزة تمت وفقاً لمذكرةِ قبضٍ بأوامر من المدعي العام العسكري بما يكفله له القانون من اختصاصاتٍ وصلاحيات.

– بيان الردع: نهيب بكل العسكريين المنضوين تحت اللواء 444 بضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار وراء دعاوى التصعيد والعنــ.ـف وسفك الدماء.

– بيان الردع: نحذر من ترويع الآمنين وإهدار الممتلكات العامة والخاصة والانسحاب إلى مواقعهم وثكناتهم العسكرية.

– بيان الردع: لن نتوانى في التصدي لكل ما من شأنه تقويض الاستقرار وإثارة الفتن والنزاعات أياً كان. #الساعة24 #ليبيا