عاجل ليبيا الان

مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس يرفع حالة التأهب القصوى

تم النشر منذُ 20 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

 مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس يرفع حالة التأهب القصوى جراء الانتشار الامني الحاصل في العاصمة طرابلس.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك