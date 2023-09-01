مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس يرفع حالة التأهب القصوى

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
كيتكو: ليبيا اشترت 30 طنا من الذهب في يونيو الفائت
تم النشر منذُ ثانية واحدة
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
طرابلس: انتشار أمني كثيف لمنع خروج المتظاهرين رفضا للتطبيع مع إسرائيل
تم النشر منذُ 21 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
المرغني: اقترح إصدار تشريع قانوني يمنع التواصل مع الكيان الصهيوني
تم النشر منذُ 24 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
“الحويج” يبحث المشكلات التي تواجه وزارة الخارجية
تم النشر منذُ 36 دقيقة
مصدر الخبر / الوطن الليبية
أضف تعليقـك