زلزال عنيف بقوة 7 درجات يضرب المغرب ومركز متخصص يحذر السكان من الساعات والأيام المقبلة

ضرب زلزالا مدمرا المغرب بلغت شدته 7 درجات، ووقع على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 77 كم جنوب غرب مراكش و60 كم غرب أوكايمدن.

وحذر مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، السكان في المغرب من العودة إلى منازلهم في مناطق وقوع الزلزال المدمر.

وقال مركز رصد الزلازل الأورومتوسطي، في تغريدة على موقع “إكس”، “قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة”.

وأضاف، “ما لم يكن ذلك ضروريًا، ابتعد عن المناطق المتضررة حفاظًا على سلامتك.. كن حذرًا واتبع تعليمات السلطات الوطنية”.

وقال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها 7 درجات على مقياس ريختر، سجلت في الساعات الأولى من صباح السبت بإقليم الحوز (وسط غرب)، حسبما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل.

Forte secousse tellurique de magnitude 7 sur l'échelle de Richter a frappé la commune d'Ighil, dans la province d'Al Haouz#Maroc pic.twitter.com/3wI3TekUuo — 2M.ma (@2MInteractive) September 8, 2023

هزة ارضية ثانية

وضربت هزة أرضية ثانية المغرب، ليل الجمعة/السبت، بلغت شدتها 4.8 درجة على مقياس ريختر.

وضربت الهزة الأرضية الثانية بعد 19 دقيقة فقط من الزلزال الأول الذي بلغت قوته 7 درجات.

ووقعت الهزة الأرضية على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 170 كيلوم متر جنوب غرب مراكش و36 كيلو متر شرق أغادير، وفقا لمركز رصد الزلازل الأورومتوسطي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي هرع السكان إلى الشوارع جراء الزلزال، وشوهدت مباني متصدعة ودمارا واسعا عقب الزلزال

ولم يعلن عن خسائر بشرية، فيما تسبب الزلزال بتشققات في البيوت القديمة في مراكش، وربما في مدن أخرى.

وشعر بالهزة الأرضية سكان العاصمة الرباط ومدن الدار البيضاء ومراكش والمحمدية وأغادير.