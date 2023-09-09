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شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / روسيا اليوم
مصدر الخبر / روسيا اليوم

أظهر فيديو من مدينة مصراتة الليبية شوارع ومنازل المدينة مغمورة بالمياه نتيجة أمطار غزيرة جلبتها عاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة.

شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة

شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة

عن مصدر الخبر

روسيا اليوم

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