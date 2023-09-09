عاجل • ليبيا الان شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة تم النشر منذُ 17 ثانيةاضف تعليقاً مصدر الخبر / روسيا اليوم مصدر الخبر / روسيا اليوم أظهر فيديو من مدينة مصراتة الليبية شوارع ومنازل المدينة مغمورة بالمياه نتيجة أمطار غزيرة جلبتها عاصفة “دانيال” التي ضربت المنطقة. شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة https://mf.b37mrtl.ru/media/vids/2023.09/64fc7d2d4c59b761a64132b7.mp4 شاهد بالفيديو.. فيضانات تجتاح شوارع ومنازل مدينة مصراتة FacebookTwitterWhatsAppEmail
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