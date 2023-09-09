بالفيديو | دانيال .. هل هي عاصفة ام منخفض جوي !؟

#دانيال .. هل هي عاصفة ام منخفض جوي !؟



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يشار إلى أن إعصار “دانيال” غمر قبل حوالي 3 أيام شوارع مدينة يونانية بالمياه وخلف فيها أضرارا جسيمة، وهو الذي تسبب بهطول أمطار شديدة الغزارة أدت إلى حدوث فيضانات عارمة في أجزاء عدّة من اليونان.

بدوره، توقّع مركز “طقس العرب” تحرك الإعصار “دانيال” نحو ليبيا بعدما تسبب في فيضانات وخلف خسائر مادية وأضرارا كبيرة في (تركيا واليونان وبلغاريا) لافتا إلى أنه يهدد دولا عربية أيضا.

وقال المركز “إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية”.