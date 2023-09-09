هل وارد يضرب ليبيا إعصار ؟؟ خبراء يوضحون

جو ليبيا بالعامية – خلينا نعرفوا ان الاعصار له دورة حياة ولادة نمو نضج وانتهاء، يعني أي اعصار اتكون بدايته منخفض جوي عادي ينمو لمنخفض جوي عميق يتطور لعاصفة تتحول لإعصار وحسب قوته عنده تدريج من 1 الى 5 أضعف اعصار هو 1 وأقوى اعصار هو 5.

وبعدها يبدأ في الانتهاء بعكس ما بدأ، يعني اعصار يضعف لعاصفة يضعف لمنخفض عميق ويرد منخفض جوي وينتهي تماماً، ولان اساس أي اعصار هو منخفض جوي فالمنخفضات الجوية اتمر علينا من البحر المتوسط.

لكن الاعصار عنده خصائص وظروف معينة ينشأ فيها أهمها درجة حرارة البحر ومدى وسع البحر علشان يتطور، وقعدت تنشأ في البحر المتوسط منخفضات جوية لها خصائص الاعصار من الشكل الدوراني والعين في وسط الغيوم، ولها خصائص العواصف الشبه الاستوائية المدارية ومرات تجمع ما بينهم، ويصعب على اي جهة علمية جوية تصنيفها بشكل نهائي لا نقاش فيه !!

لكن في العموم اذا تشكلت ايقولولها #ميديكان medican وهي كلمة تجمع اختصار كلمتين med اختصار للبحر المتوسط و can هو عقاب كلمة اعصار hurican

وقعدت هالكلمة #عاصفة_متوسطية_شبه_اعصارية !

ولك ان تتخيل #أخي_المواطن_الليبي وحسب التاريخ المسجل كان من النادر انها اتصير في البحر المتوسط، ولكن في السنوات الاخيرة قعدت شي عادي ومتكرر !

★ تخيل في السبعينات صارت مرتين بس

★ وفي التسعينات صارت 15 مرة

★ وفي سنوات الألفية الثانية يعني من عام 2000 لعند توا صارت أكثر من 35 مرة

والسبب طبعاً #وحيد هو استمرار ارتفاع درجة حرارة مياه البحر المتوسط

واغلب الشهور اللي ديما اتصير فيهن هالعواصف المتوسطية هنا : 9 سبتمبر ، 10 اكتوبر ، 1 يناير

والى الآن حسب التاريخ المسجل اتصير عواصف وتوصل لمرحلة الاعصار من الدرجة الاولى #ولضيق البحر المتوسط لا تتطور وتضعف لانها اتقابل اليابسة

واكثر منطقة ايصير فيها العواصف هيا المنطقة الواسعة من البحر المتوسط اي وسطه بالزبط

وين ما موجودة اليونان وايطاليا وتونس ونحنا معمورتنا الليبية !!

وهذي بعض اسماء العواصف والاعاصير اللي تشكلت زمان :

★ سيلينو .. هذا اعصار ضرب سرت عام 1995

★ ليوكوسيا .. هذي عاصفة ضربت اليونان عام 1982

★ كيندرسيا .. هذي عاصفة ضربت مالطا وصقلية الايطالية ووصلت لكريت اليونانية عام 2014

★ العاصفة نوما ضربت اليونان عام 2017

ولأن البحر الابيض المتوسط ضيق كمساحة فتلقى هالعواصف تتشكل في مكان وتأثر على أكثر من بلاد وفي النهاية تضرب بلاد معينة

ولان ما فيش وكالة رسمية تجمع دول البحر الابيض المتوسط فأغلب العواصف ما يتم تسميتها !

او التسمية تكون معتمدة في دول معينة فقط وما تاخذ بيها باقي دول البحر الأبيض المتوسط

★ وما ننسوا العاصفة اللي ضربت اليونان واللي سموها #زورباس ومرت على تركيا عام 2019