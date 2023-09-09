عاصفة دانيال… كل الأنظار تتجه لـ”وادي القطارة”، والسبب !

جو ليبيا بالعامية – ★ النموذج الأمريكي يتوقع خلال 24 ساعة جاية بأن تنزل كميات كبيرة من الأمطار تتركز بين المرج وبنغازي !!

★ كميات تتراوح بين 150-200 ملميتر

★ تعني كل متر مربع حتنزل فيه 200 لتر اميه

★ تعني فيضانات عارمة

★ هنا الانظار تتجه لوادي القطارة أحد أكبر الأودية في شرق معمورتنا الليبية

★ واللي السد فيه يبعد عن مدينة بنغازي حوالي 33 كيلومتر والوادي يمر من خلال المدينة ليصب في بحر قاريونس

★ لسد وادي القطارة تاريخ سئ لمدينة بنغازي

★ تسبب في تدمير مناطقها أكثر من مرة

★ ففي شتاء عام 1938 وبعد امطار غزيرة فاض وجرف المساكن ودار كارثة إنسانية وقتها ما كان في سد

★ عام 1954 بدأ التفكير في انشاءه ومستهدفًا منه تنظيم عمليات الري والزراعة وتوفير المياه

★ عام 1968 بدأت اعمال بناء السد واستكملت عام 1971

★ عام 1979 وبعد امطار غزيرة انهار السد وتمت عمليات تأهيلية واصلاحية بعد انهياره

★ في الفترة ما بين عام 2000 وعام 2004 تم تأهيل السد بشكل #أفضل_وأمتن وبلغ ارتفاع السد الرئيسي 7 امتار والسعة الإجمالية للسد تمت زيادتها

★ حيث وصل مخزون مياه الأمطار إلى 2.5 مليون متر مكعب بنهاية خريف عام 2018

★ وكانت هذي أكبر كمية يمسكها ويخزنها السد منذ انشاءه

★ مع العلم إنه سعة السد الإجمالية تقدر بحوالي 120 مليون متر مكعب !!

حفظ الله الجميع 🤲🏻