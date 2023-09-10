بالفيديو.. الفياضانات تغرق شوارع منطقة تاكنس بـ الجبل الأخضر

فيديو نشره تلفزيون المسار يظهر الفياضانات وهي تغرق شوارع منطقة تاكنس بـمنطقة الجبل الأخضر.

وأكد شهور عيان من تاكنس الجبل الاخضر أن الوضع بالمدينة خطــر وأن مياه الأمطار دخلت فعليا بعض المنازل.

حيث أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما اكد مركز طقس العرب أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان.

المصدر: تلفزيون المسار