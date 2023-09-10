بالفيديو.. اشتداد العاصفة دانيال في مدينة المرج واستمرار التساقط الغزير للأمطار

فيديو نشره تلفزيون المسار يظهر اشتداد العاصفة دانيال في مدينة المرج واستمرار التساقط الغزير للأمطار اليوم الاحد.

وأكدت مؤسسة رؤية أن مدينة المرج تشهد أمطار قوية من الفجر الى الآن وغرق الكثير من المنازل والاحياء وخاصة العمارات التركية ومنطقة ب .

حيث أكد المركز الوطني للارصاد الجوية حدوث تقلبات جوية تؤثر على مناطق شمال شرق ليبيا هذا اليوم مصحوبة برياح قوية وأمطار غزيرة مما تسبب في جريان الأودية المحلية وقفل الطرقات وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة.

كما اكد مركز طقس العرب أن العاصفة دانيال تضرب السواحل الليبية بكل قوتها الان.