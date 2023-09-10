العاصفة لا تزال مستمرة.. توضيح لما يحدث في مناطق شرق ليبيا

فيما يلي توضيح للي قاعد ايصير حالياً هو شبيه لوضعية اليونان للأسف، حسب ما نشرته صفحة “جو ليبيا بالعامية” في تقرير لها.

وننشر التقرير كما ورد في الصفحة الرسمية على موقع فيسبوك:

اللي كان ايسيرلهم في تيارات رطبة من بحر ايجه .. نحنا قاعد ايجيبلنا في تيارات من البحر المتوسط

لاحظنا من بداية اليوم أي منطقة تقع شمال مسار مركز العاصفة .. فإنها تغرق

من وقت ما كان مركز العاصفة جنوب المرج .. غرقت وصار اللي صار

ووقت ما كان المركز جنوب البيضاء نزلنا بوست وقلنا ما صار للمرج قاعد ايصير في البيضاء وحيصير في درنة خلال ساعات

وهذا اللي قاعد ايصير حالياً.

فبحسب وضعية ومكان مركز هالعاصفة قاعد ايسير في تيارات بحرية رطبة على كل مناطق الجبل الاخضر

من درنة القبة شحات كرسه سوسه البيضاء وكل مناطق ومدن الجبل الأخضر

هالتيارات الرطبة اتخلي المطر تنزل بإستمرار وما تتوقف !!!

والنتيجة فيضانات عارمة سيول قوية جريان الأودية

والوضعية نفسها حتتكرر خلال ساعات جاية من يوم الإثنين على أم الرزم والتميمي وبشكل أقل طبرق

العواصف الرملية القوية حتستمر على الجغبوب وبعدها اتجيهم الأمطار

ما يخص سهل بنغازي تأثيرات العاصفة شبه انتهت ما عدا شوية رياح وأمطار على فترات.

حفظ الله الجميع .. وهو أعلم