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مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق: نرجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 #عاجل | مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق لـ #تلفزيون_المسار: نرجح ارتفاع عدد ضحايا #العاصفة لأكثر من 100 شخص نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.

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ليبيا مباشر

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