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وسائل اعلام: 13 حالة وفاة مؤكدة حتى الان جراء السيول في البيضاء و شحات

تم النشر منذُ 37 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 #عاجل |وسائل اعلام: #البيضاء: 13 حالة وفاة مؤكدة حتى الان جراء السيول التي اجتاحت مدينتي البيضاء و #شحات .

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ليبيا مباشر

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