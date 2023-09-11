وسائل اعلام: 13 حالة وفاة مؤكدة حتى الان جراء السيول في البيضاء و شحات

عن مصدر الخبر
ليبيا مباشر
قد يعجبــــك أيضـــاً
مدير مركز البيضاء الطبي عبد الرحيم مازق: نرجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص
تم النشر منذُ دقيقتين
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى: وصول خمس وفيات ووبلاغات كثيرة عن عائلات مفقودة
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
تغيير جديد.. المركزي يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 11 سبتمبر 2023)
تم النشر منذُ 10 دقائق
مصدر الخبر / المشهد
حماد يعلن درنة مدينة منكوبة بسبب السيول
تم النشر منذُ 17 دقيقة
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
أضف تعليقـك