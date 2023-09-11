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أمن البيضاء: انتشال جـثث 50 غـريقا جراء السيول

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#عاجل | مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن #البيضاء: انتشال جـــثث 50 غــريقا جراء #السيول التي اجتاحت المدينة.

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ليبيا مباشر

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