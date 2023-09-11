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عاجل | مقبرة مرتوبة قرب درنة تستقبل أكثر من 350 جثة من ضحايا العاصفة دانيال

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 #عاجل | مقبرة مرتوبة قرب درنة تستقبل أكثر من 350 جثة من ضحايا #العاصفة_دانيال.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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