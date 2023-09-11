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إنقاذ رضيع على قيد الحياة جرف السيل عائلته في #درنة 

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴☜ إنقاذ رضيع على قيد الحياة جرف السيل عائلته في #درنة  .

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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