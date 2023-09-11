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رحلات مجانية إلى مطارات المنطقة الشرقية للأطقم الطبية وجهات الأغاثة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴☜ #عاجل | الخطوط الجوية الأفريقية تعلن تسيير رحلات مجانية إلى مطارات المنطقة الشرقية للأطقم الطبية والهلال الأحمر الليبي والجهات الإغاثية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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