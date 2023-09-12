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وزير الخارجية الايطالي يؤكد استجابة حكومته لطلبات الدعم في شرق ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

وزير الخارجية الايطالي يؤكد استجابة حكومته لطلبات الدعم في شرق ليبيا

🔴 #عاجل | وزير الخارجية الايطالي #انطونيو_تاياني يؤكد استجابة حكومته لطلبات الدعم في شرق #ليبيا جراء الفيضانات وأن فريقا للتقييم المتقدم شرع في التنسيق.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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