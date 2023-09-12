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السفير الألماني لدى ليبيا: بلادي على استعداد لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة في المنطقة الشرقية

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🚨☜ السفير الألماني لدى #ليبيا: بلادي على استعداد لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة في المنطقة الشرقية.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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