شاهد.. برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم الليبي

#برج_خليفة في دبي يضيء بألوان #العلم_الليبي تضامنا مع الليبيين في محنتهم بعد #العاصفة_دانيال.
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ليبيا مباشر
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