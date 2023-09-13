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شاهد.. برج خليفة في دبي يضيء بألوان العلم الليبي

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

#برج_خليفة في دبي يضيء بألوان #العلم_الليبي تضامنا مع الليبيين في محنتهم بعد #العاصفة_دانيال.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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