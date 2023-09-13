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مصدر عسكري: 100 غطاس ليبي يشاركون في البحث والانقاذ

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

🔴 #عاجل | مصدر عسكري لتلفزيون المسار: 100 غطاس ليبي يشاركون في البحث والانقاذ في مناطق شط الحنية وجرجار أمه وسيل عامر وشط الحمامة والديسة.

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ليبيا مباشر

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