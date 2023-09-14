شاهد… كانت هنا منطقة اسمها “الوردية”… أصبحت أثرا بعد عين.

ومنذ يومين، أطلق أهالي منطقة الوردية ببلدية الساحل نداءات استغاثة، لمساعدتهم في مواجهة آثار الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة العشرات وإصابة آخرين، في ظل عدم وصول أية فرق بحث وإنقاذ للمنطقة.

وأدت السيول الناجمة عن الإعصار دانيال إلى انهيار سدود وجرف مبان وتدمير ربع مدينة درنة الواقعة في شرق ليبيا.

ونشرت منصات وناشطون ليبيون مقاطع فيديو وصورا صادمة توثّق كيف تأثرت مدن شرق البلاد بسبب الإعصار “دانيال” الذي خلّف آلاف القتلى والمفقودين بحسب تقديرات أولية. وأظهرت صور التقطها سكان في المنطقة المنكوبة سيولا طينية عارمة ومباني منهارة وأحياء بأكملها غارقة تحت المياه.

ولا تزال مشاعر الصدمة والذهول والحزن، من الكارثة الطبيعية الأكبر التي تشهدها البلاد منذ 40 عاما، هي المسيطرة على تفاعلات الليبيين على مواقع التواصل الاجتماعي.