عاجل

مراسلنا: مقتل فلسطيني ثان عند الحدود شرقي غزة برصاص الجيش الإسرائيلي…

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

مراسلنا: مقتل فلسطيني ثان عند الحدود شرقي غزة برصاص الجيش الإسرائيلي

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك