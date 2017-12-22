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وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات قرب حد…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

وزارة الصحة الفلسطينية: مقتل فلسطيني برصاص الجنود الإسرائيليين في مواجهات قرب حدود قطاع غزة

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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