بوتين: الحشد العسكري لحلف النيتو في أوروبا ذو طابع عدواني على نحو كبير والولايات المتحدة ينوي خرق اتفاق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى
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قناة سكاي نيوز
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