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بوتين: الحشد العسكري لحلف النيتو في أوروبا ذو طابع عدواني على نحو كبير والحلف ين…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

بوتين: الحشد العسكري لحلف النيتو في أوروبا ذو طابع عدواني على نحو كبير والحلف ينوي خرق اتفاق معاهدة القوات النووية متوسطة المدى

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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