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البيان الختامي لمحادثات أستانة 8 بشأن سوريا…

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

البيان الختامي لمحادثات أستانة 8 بشأن سوريا

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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