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مقتل القيادي البارز في ميليشات الحوثي الإيرانية المعين قائدا للمنطقة العسكرية ال…

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

مقتل القيادي البارز في ميليشات الحوثي الإيرانية المعين قائدا للمنطقة العسكرية الخامسة يوسف المداني في كمين لقوات ا… https://t.co/754Kw48nrS

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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