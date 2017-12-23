عاجل

مجلس الأمن الدولي يدين اطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه العاصمة السعو…

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

مجلس الأمن الدولي يدين اطلاق ميليشيات الحوثي صاروخا بالستيا باتجاه العاصمة السعودية الرياض في 19 من ديسمبر الحالي

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك