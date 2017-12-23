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خلية الإعلام الحربي في العراق تنفي تعرض مواقع عسكرية عراقية على الحدود مع سوريا …

تم النشر منذُ 16 ساعة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

خلية الإعلام الحربي في العراق تنفي تعرض مواقع عسكرية عراقية على الحدود مع سوريا لهجمات تذرع الحشد الشعبي بناء عليها… https://t.co/cBDWOoOnKu

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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