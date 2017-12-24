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مراسلنا عن مصدر أمني مصري: مصرع 9 مسلحين في مواجهات مع الشرطة بمحافظة الشرقية…

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

مراسلنا عن مصدر أمني مصري: مصرع 9 مسلحين في مواجهات مع الشرطة بمحافظة الشرقية

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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