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مراسلنا: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مبنى الأمن في مديرية نعمان أولى مديريات …

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

مراسلنا: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مبنى الأمن في مديرية نعمان أولى مديريات البيضاء بعد طرد ميليشيات الحوثي الإيرانية

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قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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