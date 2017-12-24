ماكرون يشدد على موقف بلاده الواضح حيال دور إيران التخريبي المتمثل في دعم ميليشيا…

ماكرون يشدد على موقف بلاده الواضح حيال دور إيران التخريبي المتمثل في دعم ميليشيات الحوثي
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قناة سكاي نيوز
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