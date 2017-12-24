الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلم…

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدين خلال اتصال هاتفي مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اطلاق ميليشيات الح… https://t.co/qxOoP5KAv1
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
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