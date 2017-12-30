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الخارجية الأمريكية تدعو جميع الدول لدعم مطالب الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسية…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

الخارجية الأمريكية تدعو جميع الدول لدعم مطالب الشعب الإيراني لنيل حقوقه الأساسية ونهاية الفساد

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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