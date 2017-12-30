مصادر عسكرية: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على منطقة اليتمة بمحافظة الجوف في مسعى لقطع خطوط الإمداد لميليشيات الحوثي الإيرانية بين الجوف وصعدة
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قناة سكاي نيوز
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