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الحكومة الإيرانية تطلب من المواطنين عدم المشاركة في التظاهرات…

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز
قناة سكاي نيوز
مصدر الخبر / قناة سكاي نيوز

الحكومة الإيرانية تطلب من المواطنين عدم المشاركة في التظاهرات

عن مصدر الخبر

قناة سكاي نيوز

قناة سكاي نيوز

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