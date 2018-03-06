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#ليبيا_الآن | نظّمت كلية الطب البشري في جامعة #سرت فعاليات اليوم العلمي “معًا …

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن | نظّمت كلية الطب البشري في جامعة #سرت فعاليات اليوم العلمي “معًا من أجل تعزيز النظام الصحي في مدينة #سرت“، بمشاركة شركتي أدوية ايطالية وفرنسية وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى وجمع من المهتمين بالمجال.






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