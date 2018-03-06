#ليبيا_الآن | نظّمت كلية الطب البشري في جامعة #سرت فعاليات اليوم العلمي “معًا من أجل تعزيز النظام الصحي في مدينة #سرت“، بمشاركة شركتي أدوية ايطالية وفرنسية وعدد من العناصر الطبية والطبية المساعدة في المستشفى وجمع من المهتمين بالمجال.











