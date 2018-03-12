ليبيا_الآن| سفير #ليبيا لدي مصر ، محمد عبد العزيز: #ليبيا ستستفيد من التجرب…

#ليبيا_الآن| سفير #ليبيا لدي مصر ، محمد عبد العزيز: #ليبيا ستستفيد من التجربة المصرية في الانتخابات التي تعد لإجرائها حاليًا، إذ سيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للانتخابات في ليبيا، والهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر، للاستفادة من العملية الديمقراطية المصرية.
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قناة الان
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