ليبيا_الآن| سفير #ليبيا لدي مصر ، محمد عبد العزيز: #ليبيا ستستفيد من التجرب…

#ليبيا_الآن| سفير #ليبيا لدي مصر ، محمد عبد العزيز: #ليبيا ستستفيد من التجربة المصرية في الانتخابات التي تعد لإجرائها حاليًا، إذ سيتم توقيع بروتوكول بين الهيئة الوطنية للانتخابات في ليبيا، والهيئة الوطنية للانتخابات في #مصر، للاستفادة من العملية الديمقراطية المصرية.