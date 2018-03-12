ليبيا_الآن | أقامت المنظمة الدولية للهجرة IOM حملة لمكافحة الجرب في مركز احتجا…

#ليبيا_الآن | أقامت المنظمة الدولية للهجرة IOM حملة لمكافحة الجرب في مركز احتجاز طرق المطار في #طرابلس، لتحسين ظروف المهاجرين المحتجزين. وتم توزيع الملابس الشتوية على عدد من الأطفال، بالتنسيق مع منظمة اليونيسف في #ليبيا، وتوزيع مواد غذائية ومستلزمات نظافة وملابس لأكثر من 500 مهاجر.







