#ليبيا_الآن| طالب وزير الدفاع بحكومة الوفاق االمهدي البرغثي في رسالة موجهة إلى نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، إعلان نتائج التحقيق في مذبحة قاعدة براك الشاطئ التي راح ضحيتها أكثر من 140 عسكري على يد تنظيمات إرهابية.



