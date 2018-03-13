ليبيا_الآن| إستلم المجلس البلدي #غريان أمس الإثنين، إتمام المرحلة الأولى لعمل…

#ليبيا_الآن| إستلم المجلس البلدي #غريان أمس الإثنين، إتمام المرحلة الأولى لعملية صيانة منتزه أبي غيلان من الشركة المنفذة عن طريق شركة التشييد، إستعداداً لفتح المنتزه الأيام القليلة القادمة.







