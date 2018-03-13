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#ليبيا_الآن| إستلم المجلس البلدي #غريان أمس الإثنين، إتمام المرحلة الأولى لعمل…

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إستلم المجلس البلدي #غريان أمس الإثنين، إتمام المرحلة الأولى لعملية صيانة منتزه أبي غيلان من الشركة المنفذة عن طريق شركة التشييد، إستعداداً لفتح المنتزه الأيام القليلة القادمة.




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