رئيس #الفلبين يهدد فريق #الأمم_المتحدة بالتماسيح
#أخبار_الآن
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تعليق
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احسن سلاح واجود سلاح التماسيح لصراصير السرايا الحمراء – ورجال من السيخ وخوازيق العصملي – وبراكين النار لارهاب الصراصير حتى يخرجوا مذمومين الى اسطن بول فارين من جيوش التماسيح وجنود السيخ – تحية لرئيس الفلبين نحتاج لاستيراد تماسيح مدربة للجري خلف الصراصير ويشاهد الشعب الليبي اروع ملحمة يسطرها تماسيح الجيش العربي الليبي والشعب الليبي امام السراياء الحمراء هاتفين —- عضم الله اجرك يا سرايا في تميم ——
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