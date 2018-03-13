#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سفير #إيطاليا لدي #ليبيا جوزيبي بيروني، الذي أكد دعم بلاجه للسراج وما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في #ليبيا، وتأييدها لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام.



