#ليبيا_الآن | إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج سفير #إيطاليا لدي #ليبيا جوزيبي بيروني، الذي أكد دعم بلاجه للسراج وما يبذله من جهد لتحقيق الأمن والاستقرار في #ليبيا، وتأييدها لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة آملاً أن تفضي هذه الجهود إلى انتخابات هذا العام.
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