#ليبيا_الآن| نظم قسمي التاريخ والآثار والسياحة بكلية الآداب بجامعة الجبل الغربي ببلدية #غريان إحتفالية الزي التقليدي الليبي أمس الثلاثاء، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.









