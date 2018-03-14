#ليبيا_الآن| نظم قسمي التاريخ والآثار والسياحة بكلية الآداب بجامعة الجبل الغربي ببلدية #غريان إحتفالية الزي التقليدي الليبي أمس الثلاثاء، تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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