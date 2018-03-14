#ليبيا_الآن| زار القائم بأعمال سفارة دولة الصومال بليبيا جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع #طرابلس، لإستكمال الإجراءات اللازمة لإستخراج وثائق سفر مؤقتة لنزلاء المقر من الجنسية الصومالية حتى يتمكنو من العودة لبلادهم.





