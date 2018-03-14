ليبيا_الآن| زار مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية والإتصالات صباح اليوم الإر…

#ليبيا_الآن| زار مدير عام الإدارة العامة للمعلوماتية والإتصالات صباح اليوم الإربعاء، فرق الصيانة التابعة لإدارة خطوط الجهد الفائق التي تقوم بإعمال صيانة على أبراج 220 ك.ف، التي تسببت في إنقطاع الإتصالات بين محطات الإنتاج والنقل بالشركة العامة للكهرباء، حيث تم تغير السلك الهوائي WGW من برج 12 إلى برج 13 بمنطقة #السراج.
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